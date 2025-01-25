Суспільство

Над Україною збили дві ракети та 46 БпЛА: де працювала ППО
25 Січня 2025 10:15
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Робота мобільної вогневої групи / Фото: Нацгвардія
Робота мобільної вогневої групи / Фото: Нацгвардія

У ніч на 25 січня, починаючи з 19:00 24 січня, окупанти атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору з акваторії Чорного моря. Також ворог запустив 61 ударний БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Станом на 9:30 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69, а також 46 “шахедів” та безпілотників інших типів у Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

15 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Збиті ворожі БпЛА завдали шкоди на Київщині, Черкащині та Хмельниччині. Пошкоджено будівлі підприємств, установ, багатоквартирні та приватні будинки, автотранспорт.


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