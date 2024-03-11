Над Одещиною вночі збили 10 “Шахедів”

Над Одеською областю вночі 11 березня сили ППО збили 10 “Шахедів”, проте є влучання, зокрема в Одеському районі уражено інфраструктурний об’єкт.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

“Бойова робота тривала півтори години. Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі “Шахедів”, що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО”.

Військові зазначили, що над Одещиною було збито 10 баражуючих безпілотних апаратів типу “Shahed-131/136.

Крім того, в повідомленні йдеться, що “не вдалось уникнути влучань”.

Зокрема, в Одеському районі уражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі, виниклу пожежу було ліквідовано.

Також ударною хвилею було вибито скління приватних будинків навколо об’єкта, уламками завдано руйнувань господарчим спорудам.

“За попередніми даними люди не постраждали”, – додають Сили оборони Півдня.