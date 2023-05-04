Кримінал

Над Києвом збито безпілотник (відео)

4 Травня 2023 20:54
40
читать на русском →
бпла, київ

Причиною повітряної тривоги у Києві та області був безпілотник. Він збитий. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила міська адміністрація Києва.

“Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об’єкт було збито. Інформація про постраждалих або руйнування житлового фонду чи інфраструктури відсутня <…> і уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через, ймовірно, падіння уламків виникла пожежа в Солом’янському районі міста.

Пожежа виникла у 4-поверховому нежитловому приміщенні, на місці працюють представники ДСНС, повідомляє Кличко та КМВА. За допомогою до лікарів ніхто наразі не звертався.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Травня 2023 22:04
18

ЗСУ про ситуацію в Бахмуті: “Потенціал ворога виснажується”
4 Травня 2023 20:25
29

Під Харковом на міні знов підірвався тракторист
4 Травня 2023 20:09
106

На саміті ПАЧЕС між українськими та російськими делегатами відбулася сутичка
4 Травня 2023 19:11
67

Граничний призовний вік можуть знизити до 25 років
4 Травня 2023 18:59
18

На трьох напрямках відбито 50 атак окупантів – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

О соглашении по скрещиванию русских женщин с китайцами
Юрий БИРЮКОВ

Трансформація
Александр КИРШ

Китай и не только: фантастическое голосование в ООН против мордора (подробности)
Юрій ЛУЦЕНКО

Кава у Бахмуті
Александр КИРШ

Украина изменила мир больше, чем распад советской империи
Александр КИРШ

Бай, дед? Э, нет!
усі думки