Над Києвом збито безпілотник (відео)

Причиною повітряної тривоги у Києві та області був безпілотник. Він збитий. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила міська адміністрація Києва.

“Під час останньої повітряної тривоги над Києвом було зафіксовано безпілотний літальний апарат. Силами та засобами протиповітряної оборони об’єкт було збито. Інформація про постраждалих або руйнування житлового фонду чи інфраструктури відсутня <…> і уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Видео поражения БПЛА над Киевом. pic.twitter.com/XirbTId2u2 — Головне в Україні (@glavnoe_ua) May 4, 2023

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через, ймовірно, падіння уламків виникла пожежа в Солом’янському районі міста.

Пожежа виникла у 4-поверховому нежитловому приміщенні, на місці працюють представники ДСНС, повідомляє Кличко та КМВА. За допомогою до лікарів ніхто наразі не звертався.