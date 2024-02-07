Суспільство

Над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет, – КМВА

7 Лютого 2024 09:22
читать на русском →
ппо
Ілюстративне фото роботи ППО / Reuters

Сили протиповітряної оборони уразили над Києвом та в районі міста близько 20 ракет, які Росія запустила під час масованої атаки у середу, 7 лютого.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Окупанти запустили по столиці крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території Росії.

“Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет” – йдеться у повідомлені.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Лютого 2024 09:41

Масована ракетна атака: під удар ворога потрапили 6 регіонів України
7 Лютого 2024 09:28

У Львівській області є влучення в промисловий об’єкт
7 Лютого 2024 08:38

Турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу під Києвом
7 Лютого 2024 07:08

На фронті впродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення, – Генштаб
7 Лютого 2024 06:56

Конгрес США не ухвалив пакет допомоги Ізраїлю без України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки