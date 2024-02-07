Над Києвом сили ППО збили близько 20 ракет, – КМВА

Сили протиповітряної оборони уразили над Києвом та в районі міста близько 20 ракет, які Росія запустила під час масованої атаки у середу, 7 лютого.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Окупанти запустили по столиці крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з території Росії.

“Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет” – йдеться у повідомлені.