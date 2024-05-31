Суспільство

Над Казанню в РФ закривали небо, у Татарстані помітили БПЛА

31 Травня 2024 09:34
дрони, рф
Дрон / Getty Images

У республіці Татарстан, РФ помітили дрони, у столиці республіки − Казані − лунає сирена, закрите небо.

Про це повідомляють російські пропагандистські видання РБК і РИА Новости, російські Telegram-канали.

“Тимчасові обмеження на приймання та відправлення повітряних суден введено в аеропортах Казані та Нижньокамська, повідомляє Росавіація”.

“В окремих районах Казані на підприємствах оголосили необхідність евакуації, повідомили у пресслужбі глави Татарстану”.

Причину цього пропагандисти не називають, проте російські Telegram-канали публікують фото і відео безпілотників у небі над Татарстаном. 

Повідомляється, що в столиці республіки лунає сирена.

Місцеві жителі повідомили, що співробітників низки підприємств евакуювали. 

Люди на відео кажуть, що бачили щонайменше два дрони, мовляв “був один бабах і другий летить”.

Telegram-канали не уточнюють, де саме бачили безпілотники. Але у Татарстані Росія виготовляє дрони-камікадзе “Шахед”. Особлива економічна зона РФ “Алабуга” розташована за 200 км на схід від Казані, неподалік від міст Єлабуга та Нижньокамськ.  

Пізніше Telegram-канал Baza повідомив, що один із безпілотників нібито збили в Атнінському районі Татарстану. За словами очевидців, дрон летів у бік заводу “Оргсинтез”, що в Казані.

Повідомляється, що станом на 8:20 на кількох заводах досі звучить сигнал повітряної тривоги. Водночас введені раніше обмеження на роботу аеропортів зняли і повітряний простір знову відкрили.


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