Кримінал

Над Дніпром збили 15 БПЛА та 4 ракети

22 Травня 2023 07:55
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Як повідомлялося, вночі був масований удар по Дніпру. У місті сталося близько 15 вибухів.

Вранці голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив про прильоти.

  • у Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.
  • пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси.
  • попадання відбулося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечено три будівлі.
  • в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети.
  • постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.
  • зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Розбито 6 авто. Обстеження території продовжується.

Сили оборони збили над областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети.


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Над Дніпром збили 15 БПЛА та 4 ракети
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