Кримінал

Над Дніпром збили 15 БПЛА та 4 ракети Як повідомлялося, вночі був масований удар по Дніпру. У місті сталося близько 15 вибухів. Вранці голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак повідомив про прильоти. у Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

пошкоджено декілька будівель рятувального підрозділу. Виникли дві пожежі, які вже загасили. Знищено понад 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побито 25 приватних машин та 2 автобуси.

попадання відбулося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечено три будівлі.

в Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там і уламки ракети.

постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.

зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Розбито 6 авто. Обстеження території продовжується. Сили оборони збили над областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Поділитися:



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