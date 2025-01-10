Нацполіція проводить масштабну операцію з викриття каналів переправлення чоловіків за кордон

Національна поліція розпочала масштабну спецоперацію по викриттю каналів незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Як повідомили у відомстві, наразі по всій Україні одночасно проводять близько 600 обшуків, організованих працівниками Департаменту стратегічних розслідувань.

Це лише перший етап операції, спрямованої на перекриття маршрутів нелегального вивозу чоловіків призовного віку за межі країни.

Правоохоронці займаються встановленням організаторів та учасників груп, які забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску. За попередньою інформацією, через ці канали вже виїхали сотні військовозобов’язаних.

Деталі спецоперації стануть відомими після завершення слідчих дій, зазначили в поліції.