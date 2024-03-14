Суспільство

Нацгвардія та robota.ua домовились про співпрацю

14 Березня 2024 12:46
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нацгвардія
Нацгвардія та robota.ua домовились про співпрацю / НГУ

Національна гвардія України та сайт пошуку роботи robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Суспільне.

Зазначається, що вакансії, які будуть розміщені на платформі, допоможуть охочим кандидатам ознайомитися та обрати ту, що найбільше підходить.

Як розповів директор з інновацій та керівник спецпроєкту Рекрутинг для захисту України в robota.ua. Сергій Лозко, команда компанії працює над вдосконаленням системи військового рекрутингу. Він пояснив, що robota.ua надає НГУ технічні ресурси та знання для створення умов, за яких вмотивовані кандидати можуть самостійно обирати місце служби, а НГУ — безплатно розміщувати необхідну кількість вакансій.

Як відзначили в пресслужбі, окрім безпосередніх завдань з відсічі збройної агресії, Нацгвардія виконує певні специфічні задачі, які потребують вмотивованих кандидатів. Серед них:

  • Захист критичної інфраструктури.
  • Посилення захисту державного кордону.
  • Застосування мобільних вогневих груп, які підсилюють ППО.
  • Застосування БпЛА.

Також в Національній гвардії є вакансії для психологів та медичних працівників, водіїв та зв’язківців та інших спеціальностей, яких зараз потребують військові.

Співпраця з robota.ua має забезпечити прозорість та доступність інформації про вакансії Національної гвардії та створити зручні умови для пошуку роботи у війську.

За словами командувача НГУ бригадного генерала Олександра Півненка, Нацгвардія поступово адаптує і пробує нові підходи до комплектування. Зараз багато змін у технологіях, підготовці й тактиці, пояснив він.

“І змінюються певні підходи до комплектування. Комунікаційні й рекрутингові елементи спрямовані в першу чергу на те, щоб дати кандидатам зрозумілу інформацію про підрозділ, про його завдання, про підготовку”, — сказав Півненко.

Сайт robota.ua не передає інформацію роботодавцю без відома шукача роботи. Натомість шукач самостійно вирішує, що хоче про себе розповісти: відправити повне резюме чи анонімне, або ж поспілкуватися в чаті без передачі персональних даних.


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