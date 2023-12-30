Нацгвардійці збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї

Під час масованого ракетного обстрілу росією території України 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила ворожу крилату ракету.

Про унікальний випадок повідомили в пресслужбі НГУ.

Після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів.

“У ході огляду місця падіння уламків попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось”, – йдеться у повідомленні.