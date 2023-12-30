Суспільство

Нацгвардійці збили ворожу крилату ракету зі стрілецької зброї

30 Грудня 2023 14:15
читать на русском →
нгу, ракета

Під час масованого ракетного обстрілу росією території України 29 грудня, мобільна вогнева група гвардійців 27 Печерської бригади збила ворожу крилату ракету.

Про унікальний випадок повідомили в пресслужбі НГУ.

Після виявлення цілі, що рухалась в напрямку міста Київ, нацгвардійці відкрили вогонь з кулеметів.

“У ході огляду місця падіння уламків попередньо встановлено, що в результаті вогневого ураження в ракеті відбулась детонація паливних баків, втрата керування і висоти. Детонації бойової частини ракети не відбулось”, – йдеться у повідомленні.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Грудня 2023 14:28

Надходить інформація про обстріл Бєлгорода – є загиблі
30 Грудня 2023 12:57

У скандалі між японським волонтером та харківським ТРЦ з’явилися нові обставини
30 Грудня 2023 12:36

Британська розвідка звернула увагу на деградацію збройних сил Росії
30 Грудня 2023 11:25

До 13 зросла кількість загиблих у Києві внаслідок ракетного удару 29 грудня
30 Грудня 2023 11:07

Прогнози FT про світ у 2024 році
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
усі думки