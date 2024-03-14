Нацбанк знизив облікову ставку

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку на на 0,5 відсоткового пункта до 14,5% з 15 березня. Крім цього, НБУ на 1,5 в.п. знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики, передає ЕП.

“Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики”, – сказав голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, на початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ. Зокрема, у лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі.

Цьому серед іншого сприяли більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних минулорічних врожаїв. Завдяки теплій погоді та активізації продажу продукції зі сховищ знижувалися ціни на деякі овочі.

Також певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок. Також інфляцію надалі обмежував мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги.

Базова інфляція у свою чергу також сповільнилася – до 4,5% у річному вимірі.

“Стійка ситуація на валютному ринку, забезпечена у тому числі заходами монетарної політики та валютного нагляду НБУ, сприяла поліпшенню інфляційних і курсових очікувань більшості груп респондентів. Це обмежувало фундаментальний ціновий тиск”, – додав глава регулятора.

Пишний переконаний, що пом’якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості. Новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції.

Для цих цілей НБУ планує зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) як дієвий елемент операційного дизайну процентної політики, що довів свою ефективність за останній рік.

Водночас в умовах пом’якшення процентної політики та стійкого уповільнення інфляції необхідність у суттєвій різниці між ставкою за цією операцію та обліковою ставкою зменшується.