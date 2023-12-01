Економіка

Нацбанк скасував обмеження на продаж готівкової валюти для населення

1 Грудня 2023 07:08
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нбу

Національний банк України (НБУ) скасував усі обмеження для банків та фінансових установ на продаж готівкової валюти населенню. Рішення набуває чинності вже 1 грудня.

Національний банк України продовжує пом’якшувати валютні обмеження. За оцінками регулятора, це сприятиме мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами. У результаті це допоможе стабілізувати курсові очікування і підвищити стійкість валютного ринку.

“Де-факто наявність таких обмежень – це одна з причин множинності обмінних курсів. Відповідно знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дасть нам змогу утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим”, – розповів голова НБУ Андрій Пишний.


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