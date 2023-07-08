Начштабу “Азова”: “Ніколи не було наказу здатися”

Один із командирів «Азова» майор Богдан Кротевич – герой України – дав інтерв’ю британському виданню The Spectator.

Під час облоги Маріуполя він та 2 000 осіб майже три місяці обороняли «Азовсталь». Людина, яка мала відповідати за оборону комбінату, зникла, і управління взяв на себе полковник Прокопенко.

Полковник Денис Прокопенко із батальйону «Азов» керував Маріупольським гарнізоном, а Богдан Кротевич (Тавр) був начальником штабу.

За словами Кротевича, захисники не були впевнені, чи мають вони законне право наказувати іншим підрозділам, але згодом створили свою систему командування та контролю.

“Будь потреба, оборонці протрималися б ще 200 днів”.

Популярним міфом є те, що захисникам наказали здатися, але Кротевич пояснює: “Ніколи не було наказу здатися, швидше це була інструкція, яка дозволяла нам мати юридичний захист від того, щоб нас не назвали зрадниками, якщо ми здамося”.

За його словами, 360 солдатів “Азова” було “вбито в бою”, а 1100 все ще є військовополоненими. Перші п’ять днів полону пройшли у селі Оленівка під Донецьком, після чого його перевели до табору під Москвою. Кротевич стверджує, що він та його люди зазнавали жорстокого поводження. «Людей били, позбавляли їжі та води, насильно допитували», – каже він.

Наразі залишки підрозділу “Азов” борються на Запорізькому фронті, а новобранці проходять навчання у базовому таборі.

Кротевич стверджує, що він досяг 50% мети за набором 6500 нових солдатів. “Ми беремо лише добровольців, а не призовників. Багато українців уже вступили в бій, тож знайти нових нелегко”.

Кротевич залишається непохитним – українська військова стратегія має перейти від оборони до нападу: “Якщо ми хочемо звільнити нашу країну від окупаційних сил, то будь-який тип повстанських дій на ворожій території – це правильний підхід”.