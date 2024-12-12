Начальник сервісного центру МВС купив елітні апартаменти у Грузії

Національне агентство з питань запобігання корупції та Агентство з розшуку та менеджменту активів виявили у начальника територіального сервісного центру МВС України елітну нерухомість у курортних містах Грузії.

Хоча офіційно ім’я посадовця не розкривається, ЗМІ пишуть, шр мова йдеться про Юрія Негая, який обіймав посаду в сервісному центрі МВС на Вінниччині. Його останню декларацію, подану у листопаді 2023 року, класифіковано як “перед звільненням”.

У березні 2022 року, під час повномасштабної війни, посадовець придбав п’ять апартаментів у Батумі та Бакуріані загальною площею від 37 до 87 квадратних метрів. Вартість кожного об’єкта коливається від 30 до 82 тисяч доларів, а загальна сума перевищує 7,19 мільйона гривень.

Як повідомляє НАЗК, у період із 2021 до 2023 року посадовець реалізував схему перепродажу автомобілів через підставних осіб, отримуючи значні фінансові прибутки.

Загальна сума його витрат на рухоме та нерухоме майно, включно з витратами родини, сягає близько 20 мільйонів гривень, що значно перевищує їхні законні доходи.

Інформація про незаконне збагачення направлена до Офісу генерального прокурора. АРМА очікує на арешт активів, їхнє передання в управління агентства та подальший продаж.