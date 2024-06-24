Кримінал

Начальник штабу “Азову” Кротевич подав заяву в ДБР на генерала Содоля, – ЗМІ
24 Червня 2024 14:56
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армія
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль / Фото: armyinform

Начальник штабу “Азову” Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань на генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого на початку року призначили командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

Про це пише “Українська правда” з посиланням на “співрозмовника у військово-політичному керівництві”.

Державне бюро розслідувань підтвердило в коментарі ЗМІ, що отримало заяву від Кротевича, з нею працюють слідчі. А втім, правоохоронці не розкривали, про кого йдеться.

За даними УП, Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України, і просить перевірити командувача на факт співпраці з ворогом. Сам Кротевич також висловив готовність свідчити у справі.


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