Начальник Генштабу Франції пропонував НАТО створити коаліцію для відправки військ в Україну

Начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Буркхард за кілька тижнів до заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ в Україну написав союзникам по НАТО лист із пропозицією такого варіанту. Однак партнери категорично відкинули ймовірність відправки своїх військових в Україну.

Про це повідомив колишній посол США в НАТО Іво Даалдер у колонці для Politico.

За його словами, у листі Буркхарда йшлося про ініціативу створити коаліцію країн, які готові надіслати свої війська Україні, зокрема, для укомплектування оборонних систем, навчання ЗСУ, проведення кібероперацій і розмінування.

Країни НАТО «ясно дали зрозуміти, що їхньою відповіддю є рішуче ні», каже Даалдер.

Попри це, Макрон все ж озвучив таку можливість після саміту в Парижі, присвяченого Україні. Він не виключив відправлення військ в Україну, щоб Росія не змогла виграти війну.

“Захід повинен розглянути всі варіанти, зокрема раніше виключені. Однак робити це слід тихо, за зачиненими дверима. Скидання риторичних бомб демонструє відсутність серйозності та підриває справу”, — підсумував Даалдер, згадавши відсутність підтримки України з боку США через розбіжності в Конгресі.