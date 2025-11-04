НАБУ заявило про незаконний обшук і застосування сили до свого співробітника

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що близько 3-ї години ночі прокурори Офісу Генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у помешканні співробітника Бюро.

За даними НАБУ, під час обшуку до працівника було застосовано фізичну силу, хоча жодної підозри йому не оголошували. Обшук, як зазначається, відбувся без ухвали суду та, ймовірно, пов’язаний із виконанням співробітником своїх службових обов’язків.

У відомстві уточнили, що цей працівник бере участь у документуванні низки корупційних справ і завжди діяв у межах законодавства України.

Також, за наявною інформацією, напередодні обшуку за ним здійснювалося негласне спостереження. Усі обставини події та причетні особи наразі встановлюються.