У Конгресі США глибокий розкол після закритого брифінгу щодо Венесуели

Після понад двогодинного закритого брифінгу щодо Венесуели лідери Конгресу США вийшли з діаметрально протилежними оцінками цілей адміністрації Дональда Трампа. Демократи заявляють про початок війни, тоді як республіканці заперечують, що США ведуть бойові дії.

Як повідомляє Axios, брифінг для керівництва Палати представників і Сенату, а також членів профільних комітетів відбувся за участю держсекретаря Марко Рубіо, міністра оборони Піта Хегсета, генеральної прокурорки Пем Бонді та директора ЦРУ Джона Реткліффа.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що операція США не є актом війни. За його словами, американські збройні сили не перебувають на території Венесуели і США не здійснюють її окупацію.

Натомість лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер заявив, що адміністрація Трампа фактично розпочала війну з потенційно серйозними та масштабними наслідками. Він також наголосив, що демократи не отримали жодних гарантій, що подібні дії не можуть бути повторені в інших країнах.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун повідомив, що законодавці мали багато запитань, але він залишився «достатньо задоволеним» відповідями, назвавши обговорення «змістовним» і таким, що окреслює подальші кроки.

Водночас серед демократів зросли побоювання, що адміністрація Трампа може розглядати силові сценарії і щодо інших територій. Зокрема, після заяви президента США про необхідність Ґренландії з міркувань національної безпеки сенатор Рубен Галльєго ініціював поправку, яка забороняє використання бюджетних коштів на будь-які військові дії проти Ґренландії.

Шумер, виступаючи в Сенаті, заявив, що «небезпека у Венесуелі лише починається», додавши, що, на його думку, Дональд Трамп відкрив «пандорину скриньку», наслідки якої можуть швидко вийти з-під контролю.