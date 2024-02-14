НАБУ виявило передумови корупційних зловживань у Міноборони при закупівлі продуктів для ЗСУ

Національне антикорупційне бюро України виявило передумови корупційних зловживань у Міністерстві оборони при закупівлі продуктів для Збройних сил України і сформувало відповідні рекомендації, щоб їх уникнути.

Як передає Укрінформ, про це НАБУ повідомило у Фейсбуці.

“В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони послуги з організації харчування детективи Національного бюро виявили передумови, які дозволяють значно завищувати ціни на певні категорії продуктів”, – ідеться у повідомленні.

Для усунення передумов таких зловживань НАБУ сформувало відповідні рекомендації та передало їх на розгляд Міноборони.