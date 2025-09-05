        Економіка

        НАБУ: Україна вперше повернула з-за кордону вкрадені корупціонерами 3,3 млн євро

        Галина Шподарева
        5 Вересня 2025 18:46
        читать на русском →
        "Поліграфкомбінат "Україна" / Фото: bankruptcy-ua.com
        "Поліграфкомбінат "Україна" / Фото: bankruptcy-ua.com

        Уперше в історії України вдалося повернути з-за кордону вкрадені внаслідок корупційної схеми гроші. Йдеться про 3,3 мільйона євро — близько 163 мільйони гривень.

        Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

        За даними НАБУ, до держбюджету України надійдуть 3,377 мільйона євро від французької компанії, яка фігурувала у справі щодо зловживань на державному підприємстві “Поліграфкомбінат “Україна”.

        “Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб’єкт. Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі”, — йдеться в повідомленні.

        Як встановили слідчі, держпідприємство через естонську компанію-“прокладку” закуповувало у французької компанії матеріали за завищеними цінами. Ексдиректор “Поліграфкомбінату” отримав за це хабар у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів. У справі фігурували восьмеро підозрюваних.

        “Цей результат став можливим завдяки спільній слідчій групі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту”, — повідомили в бюро.


