НАБУ та САП знайшли в глави АМКУ Кириленка ще 20 об’єктів нерухомості та люксове авто

До суду скеровано ще одну справу проти керівника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка та його дружини. У 2024 рік топпосадовець забув задекларувати 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль.

Про це повідомляє НАБУ.

Імені фігуранта традиційно не озвучують, але зазначають посаду. А чинним главою АМКУ є Павло Кириленко.

За даними НАБУ, в електронній декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини, яку підозрюють у пособництві в незаконному збагаченні.

Йдеться про:

6 квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки;

2 гаражні бокси;

6 паркомісць;

3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Керівник АМКУ вже постав перед судом у справі щодо незаконного збагачення та подання недостовірних відомостей у деклараціях за 2020–2023 роки.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Кириленку оголосили підозру у незаконному збагаченні на 72 мільйони гривень та внесенні неправдивих даних до декларації. Підставою для цього стало журналістське розслідування “Радіо Свобода”.

Слідство встановило, що у 2020–2023 роках Кириленко, коли він ще обіймав посаду керівника Донецької ОДА, придбав кілька об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, оформивши їх на родичів своєї дружини. Сам він наполягає, що походження статків пояснюється наявністю сімейного капіталу, який, за його словами, був сформований у 1990-х роках завдяки продажу акцій заводу “Стирол” у Горлівці бабусею його майбутньої дружини.