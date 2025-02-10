Кримінал

НАБУ провело обшуки в Київраді: знайшли понад $6 млн
10 Лютого 2025 19:45
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Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки в Київській міській раді.

Як повідомили в НАБУ, у банківських скриньках було виявлено понад 6,4 мільйона доларів, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень.

Обшуки в Київській міській раді / Фото: НАБУ

Обшуки проводили в межах операції “Чисте місто”. 6 лютого НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звітували, що провели масштабну операцію щодо корупції в земельній та бюджетній сферах Києва.

За даними слідства, учасники злочинної групи намагалися заволодіти цінною землею у Києві, контролюючи процес ухвалення рішень про надання прав на забудову.

Схема діяла так: на перспективних ділянках реєстрували право власності на споруди, яких насправді не існувало. Потім через міськраду оформлювали землю для їхнього “обслуговування”, що дозволяло уникати торгів. Ухвалення рішень забезпечували депутати Київради та посадовці КМДА.

Фігуранти мали повний контроль над процесом: “свої люди” отримували землю без перешкод, тоді як інші стикалися з труднощами та мусили домовлятися з групою.

За даними НАБУ, у 2023–2024 роках схема дозволила вивести з власності громади столичну землю вартістю 11,6 млн гривень.


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