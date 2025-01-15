Кримінал

На Житомирщині працівник моргу зрізав золоту обручку із руки загиблого військового
15 Січня 2025 15:21
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На Житомирщині працівника моргу підозрюють у крадіжці золотої обручки загиблого військовослужбовця.

Як повідомляє поліція області, зловмисник зрізав каблучку під час підготовки тіла захисника до поховання.

Під час прощальної церемонії дружина померлого захисника помітила, що прикраса зникла, хоча перед тим, як тіло доставили до моргу, обручка була на місці. Вона звернулася до правоохоронців, які встановили, що працівник моргу зрізав каблучку плоскогубцями й здав її до ломбарду.

Працівнику моргу повідомили про підозру у нарузі над тілом загиблого військовослужбовця, вчиненої з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України).

Зрізна золота обручка загиблого військового / Фото: Житомирська обласна прокуратура

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