На Житомирщині неповнолітню підозрюють у вбивстві військового за завданням російських спецслужб

У Житомирській області правоохоронці затримали 17-річну жительку Бердичева, яку підозрюють у причетності до вбивства 27-річного військовослужбовця Збройних сил України.

Як повідомили у Національній поліції, тіло чоловіка було виявлено 4 червня в орендованій квартирі у Житомирі. За попередніми висновками експертів, причиною смерті стало отруєння.

Після повідомлення про смерть квартиранта на місці працювали слідчо-оперативні групи поліції та співробітники СБУ. Правоохоронці вилучили посуд із залишками порошкоподібної речовини та інші речові докази.

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У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до злочину 17-річної дівчини. Її затримали за місцем проживання.

Підсипала наркотик у алкоголь: поліція заявила про викриття замовного вбивства військовослужбовця / Фото: Нацполіція

За попередніми даними слідства, наприкінці травня підозрювана спілкувалася в Telegram із чоловіком, який, імовірно, є представником російських спецслужб. За його вказівкою вона отримала через поштомат посилку з кристалічною речовиною, яка попередньо ідентифікована як метадон.

Слідство вважає, що куратор визначив час і місце зустрічі з військовослужбовцем. Після знайомства дівчина пішла разом із ним до орендованої квартири, де підсипала підготовлену речовину до алкоголю. Коли чоловік знепритомнів, вона залишила помешкання.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

У поліції також повідомили, що раніше дівчина вже притягувалася до кримінальної відповідальності за наркозлочини та злочин проти громадської безпеки.