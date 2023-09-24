На Землю доставлений грунт з астероїда Бенну

Капсула НАСА Osiris-Rex увірвалася в атмосферу Землі зі швидкістю, що більш ніж у 15 разів перевищує швидкість гвинтівкової кулі. Вона успішно приземлилася у пустелі в американському штаті Юта, повідомляє НАСА.

У небі при цьому з’явилася вогненна куля, але тепловий щит і парашути сповільнили спуск апарата, і в результаті він плавно приземлився.

We've spotted the #OSIRISREx capsule on the ground, the parachute has separated, and the helicopters are arriving at the site. We're ready to recover that sample! pic.twitter.com/ZmPyb8fyrR — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 24, 2023

Капсула доставила дорогоцінний вантаж – жменьку пилу, зібраної з астероїда Бенну. Цей космічний об’єкт розміром з гору може допомогти нам знайти відповідь на найважливіше питання: звідки ми взялися?

Коли на Землю буде доставлено 250 г астероїда Бенну, ми зможемо вивчити матеріал, який існував до появи нашої планети. А деякі його крихти, можливо, з’явилися навіть до нашої Сонячної системи», — каже професор Данте Лауретта, головний дослідник місії.

«Ми намагаємося скласти картину того, як ми з’явилися. Як утворилася Земля і чому цей світ придатний для життя? Звідки в океанах узялася вода; звідки з’явилося повітря у нашій атмосфері? І, найголовніше, яке джерело органічних молекул, що становлять все життя на Землі?

Більшість вчених вважає, що багато ключових компонентів були доставлені на нашу планету на ранніх етапах її історії. Їх принесли астероїди, які врізалися в Землю, можливо саме такі, як Бенну.