На Землю доставлений грунт з астероїда Бенну

Капсула НАСА Osiris-Rex увірвалася в атмосферу Землі зі швидкістю, що більш ніж у 15 разів перевищує швидкість гвинтівкової кулі. Вона успішно приземлилася у пустелі в американському штаті Юта, повідомляє НАСА.

У небі при цьому з’явилася вогненна куля, але тепловий щит і парашути сповільнили спуск апарата, і в результаті він плавно приземлився.

We've spotted the #OSIRISREx capsule on the ground, the parachute has separated, and the helicopters are arriving at the site. We're ready to recover that sample! pic.twitter.com/ZmPyb8fyrR