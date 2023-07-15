На заводі, що виробляє Storm Shadow, оголошено страйк

П’ятдесят ключових робітників заводу в шотландському Бейті, де виробляють ракети Storm Shadow і Brimstone для України, звільнилися через низьку зарплату. У понеділок інші співробітники оголосять страйк, пише The Mirror.

“Працівники, які переміщують боєприпаси територією заводу, і вантажники отримують зарплату трохи вищу за прожитковий мінімум. За розрахунками вона менша, ніж у працівників, які розвозять продукти у магазинах”, – зазначено у повідомленні.

Джерела в оборонних відомствах кажуть, що якщо страйк триватиме ще довго, це може вплинути на постачаннях ракет. Інші озброєння із заводу поставляються на британські підводні човни ядерного стримування.