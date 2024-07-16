Суспільство

На заводі низьковольтної апаратури у РФ сталась пожежа нібито після атаки БпЛА
16 Липня 2024 07:07
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дрони, рф
Дрон / AP

У Курській області РФ горить завод низьковольтної апаратури нібито після атаки українських дронів.

Про це пише Mash, т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов 

Зокрема, повідомляється завод низьковольтної апаратури горить у селищі міського типу Корневе.

“Палає на площі 400 квадратів. Робітники евакуювалися до прибуття пожежників – попередньо, постраждала одна людина”.

Згодом Смирнов підтвердив факт пожежі на заводі.

“Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апарати в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів”.


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