На заводі низьковольтної апаратури у РФ сталась пожежа нібито після атаки БпЛА

У Курській області РФ горить завод низьковольтної апаратури нібито після атаки українських дронів.
Про це пише Mash, т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов
Зокрема, повідомляється завод низьковольтної апаратури горить у селищі міського типу Корневе.
“Палає на площі 400 квадратів. Робітники евакуювалися до прибуття пожежників – попередньо, постраждала одна людина”.
Згодом Смирнов підтвердив факт пожежі на заводі.
“Сьогодні вночі український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтної апарати в Кореневому. Ніхто з працівників не постраждав. Загоряння в одному з технологічних цехів гасять пожежні розрахунки з двох районів”.