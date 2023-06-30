Політика

На засіданні Ставки вирішено підсилити Північний напрямок

30 Червня 2023 15:18
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ставка

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, вирішено підсилити північний напрямок.

Про це повідомив у Telegram голова держави.

На Ставці заслухали доповіді головнокомандувача Валерія Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського та командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва.

“Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами. Окрема доповідь ГУР, СЗР, СБУ та ДПСУ по ситуації в Білорусі. Тримаємо її на постійному контролі.

Рішенням Ставки – Головкому Залужному та командувачу “Півночі” Наєву – виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку”, – написав Зеленський.


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