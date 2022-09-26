Політика

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали протидію новим типам ворожих озброєнь

26 Вересня 2022 12:26
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війна

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту. Були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України.

Також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами. Президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

Під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.


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