На Запоріжжі виявили гумдопомогу, яку приховували з 2022-го

На Запоріжжі на базі одного з підприємств виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися там ще з 2022 року без відповідних договорів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Дуже схоже, що їх хтось хотів приховати”, – відзначає Малашко.

Він додав, що гуманітарну допомогу вже передали тим, хто її потребував найбільше – військовим.

“Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності!”, – йдеться у повідомленні.