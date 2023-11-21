Кримінал

На Запоріжжі виявили гумдопомогу, яку приховували з 2022-го

21 Листопада 2023 20:16
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гуманітарна допомога

На Запоріжжі на базі одного з підприємств виявлено близько 200 тонн матеріальних цінностей, які зберігалися там ще з 2022 року без відповідних договорів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Дуже схоже, що їх хтось хотів приховати”, – відзначає Малашко.

Він додав, що гуманітарну допомогу вже передали тим, хто її потребував найбільше – військовим.

“Наразі всі матеріали щодо факту розкрадання гуманітарки передано до правоохоронних органів. Особи, відповідальні за скоєний злочин, неодмінно будуть притягнуті до кримінальної відповідальності!”, – йдеться у повідомленні.


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