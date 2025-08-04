        Суспільство

        На Запоріжжі Сили оборони знищили ЗРК С-300, — Генштаб

        Галина Шподарева
        4 Серпня 2025 16:21
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        ЗРК С-300 / Фото ілюстративне: Міноборони РФ
        ЗРК С-300 / Фото ілюстративне: Міноборони РФ

        2 серпня Сили оборони України завдали удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті операції засобами дальнього вогневого ураження знищено зенітний ракетний комплекс С-300 російських окупаційних військ.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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        “Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону”, — йдеться в повідомленні.

        Як зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України, цей удар підтверджує точність роботи українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

        У Генштабі наголошують, що Сили оборони України планомірно знищують ключові елементи воєнного потенціалу Росії, що суттєво послаблює здатність окупантів вести бойові дії, утримувати захоплені території та забезпечувати окупаційні адміністрації.


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