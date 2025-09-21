На Запоріжжі спалахнула пожежа у кінному клубі: вогонь охопив півтисячі квадратів

Увечері 21 вересня в одному із селищ Запорізького району сталася масштабна пожежа на території кінного клубу. Загорілося одноповерхове складське приміщення площею близько 1000 кв. м, полум’я швидко поширилося на 500 кв. м.

Рятувальники оперативно локалізували вогонь і не допустили його перекидання на поруч розташовані будівлі. Гасіння ускладнювалося тим, що в приміщенні зберігалася велика кількість сіна, яке сприяло швидкому поширенню вогню, повідомили в ДСНС.

Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Зрештою пожежу вдалося ліквідувати.

Реклама

Реклама

Причини займання з’ясовуються, триває розслідування.