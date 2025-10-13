        Суспільство

        На Запоріжжі російський дрон поцілив у легковик: загинуло подружжя

        Галина Шподарева
        13 Жовтня 2025 16:53
        Рятувальники Запоріжжя на місці влучання дрона в авто / Фото: ДСНС
        Сьогодні, 13 жовтня, у Запорізькій області окупанти вдарили безпілотником по автомобілю ВАЗ 2109. Загинув водій та його дружина.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

        Черговий воєнний злочин росіяни вчинили в одному з населених пунктів Пологівського району.

        “Російські війська атакували дроном цивільний легковий автомобіль. Внаслідок влучання загинуло подружжя, яке перебувало всередині транспортного засобу”, – йдеться в повідомленні.

        Рятувальники деблокували тіла загиблих – 53-річного чоловіка та 57-річної жінки з пошкодженої автівки.

        На місці працювали п’ятеро рятувальників та одна одиниця техніки.

        Двоє людей загинули внаслідок влучання дрона в авто на Запоріжжі / Фото: ДСНС

