На Запоріжжі російський дрон поцілив у легковик: загинуло подружжя

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області .

Сьогодні, 13 жовтня, у Запорізькій області окупанти вдарили безпілотником по автомобілю ВАЗ 2109. Загинув водій та його дружина.