На Запоріжжі російський дрон поцілив у легковик: загинуло подружжя

Сьогодні, 13 жовтня, у Запорізькій області окупанти вдарили безпілотником по автомобілю ВАЗ 2109. Загинув водій та його дружина.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
Черговий воєнний злочин росіяни вчинили в одному з населених пунктів Пологівського району.
“Російські війська атакували дроном цивільний легковий автомобіль. Внаслідок влучання загинуло подружжя, яке перебувало всередині транспортного засобу”, – йдеться в повідомленні.
Рятувальники деблокували тіла загиблих – 53-річного чоловіка та 57-річної жінки з пошкодженої автівки.
На місці працювали п’ятеро рятувальників та одна одиниця техніки.