Кримінал

На Запоріжжі російські війська завдали удару по пологовому будинку, загинуло немовля

23 Листопада 2022 07:25
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запоріжжя

У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух

“Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ”, написав Старух у Telegram.

Як уточнює ДСНС, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар.

“У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає”, – йдеться у повідомленні.


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