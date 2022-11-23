На Запоріжжі російські війська завдали удару по пологовому будинку, загинуло немовля

У ніч на 23 листопада російські загарбники ракетами вдарили по пологовому відділенні Вільнянської лікарні у Запорізькій області, у результаті обстрілу загинуло немовля.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух

“Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця – вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ”, написав Старух у Telegram.

Як уточнює ДСНС, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час у відділенні перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар.

“У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає”, – йдеться у повідомленні.