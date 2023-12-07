На Запоріжжі окупанти погрожують депортацією тим, хто не взяв російський паспорт

На тимчасово окупованій території Запорізької області розпочалась чергова хвиля фільтрації. Людей, які не отримали російські документи, вважають іноземцями, яких можуть депортувати.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“У нас розпочалась чергова хвиля фільтрацій. Наприклад, в Мелітополі та районі розпочалась хвиля побудинкових обходів. Навіщо вони це роблять? Наразі вони намагаються створити реєстр людей, хто не отримав рашистський паспорт, аби з 1 січня, як вони і обіцяли, вважати їх іноземцями і реєструвати за міграційним законодавством. Тобто, можна на території перебувати 30 діб після оформлення міграційної карти, а потім ворог збирається їх депортувати”, – сказав мер.

Крім того, до Енергодара без паспорта в’їхати неможливо.

Також пересування авто на українських номерних знаках дуже ускладнено.

“Ворог посилює контроль за тими мешканцями, які відмовились брати російські документи і будь-які інші російські документи”, – додав він.

У людей відбирають майно. Хоча ворог називає це “націоналізацією”, а по-друге, – загарбники готуються до показових депортацій, аби залякати інших людей.