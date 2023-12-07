Суспільство

На Запоріжжі окупанти погрожують депортацією тим, хто не взяв російський паспорт

7 Грудня 2023 13:22
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паспорт, рф, запоріжжя

На тимчасово окупованій території Запорізької області розпочалась чергова хвиля фільтрації. Людей, які не отримали російські документи, вважають іноземцями, яких можуть депортувати.

Про це в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“У нас розпочалась чергова хвиля фільтрацій. Наприклад, в Мелітополі та районі розпочалась хвиля побудинкових обходів. Навіщо вони це роблять? Наразі вони намагаються створити реєстр людей, хто не отримав рашистський паспорт, аби з 1 січня, як вони і обіцяли, вважати їх іноземцями і реєструвати за міграційним законодавством. Тобто, можна на території перебувати 30 діб після оформлення міграційної карти, а потім ворог збирається їх депортувати”, – сказав мер.

Крім того, до Енергодара без паспорта в’їхати неможливо.

Також пересування авто на українських номерних знаках дуже ускладнено.

“Ворог посилює контроль за тими мешканцями, які відмовились брати російські документи і будь-які інші російські документи”, – додав він.

У людей відбирають майно. Хоча ворог називає це “націоналізацією”, а по-друге, – загарбники готуються до показових депортацій, аби залякати інших людей.


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