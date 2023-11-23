На Запоріжжі грибник загинув від вибуху снаряду, знайденому в лісі

Мешканець Оріхівського району Запорізької області загинув, коли під час збирання грибів у лісосмузі вирішив забрати додому і елемент снаряда реактивної системи залпового вогню − снаряд вибухнув у руках чоловіка.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Запорізькій області

“Тихе полювання” закінчилося трагічно для 52-річного жителя Нестерянки, розташованої у “сірій” зоні. До торби з грибами він вирішив укинути касетний елемент снаряду РСЗВ, який знайшов у траві. Цілком очікувано він здетонував, спричинивши чоловікові тяжкі поранення, несумісні з життям”.

Свідком трагічної події став товариш загиблого, який і покликав на допомогу поліцію.

Повідомляється, що в траві були розкидані касетні боєприпаси та інші ймовірні вибухонебезпечні “пастки”, тому правоохоронці змогли дістатися до загиблого не одразу.

Спершу довелося викликати вибухотехніків. Після проведених робіт на потенційно небезпечній території труп вдалося евакуювати.