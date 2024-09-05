На Закарпатті жінка заявила, що її батько помер після побиття військовослужбовцями ТЦК

На Закарпатті помер чоловік, якого затримали працівники ТЦК та СП. Донька загиблого звинуватила військовослужбовці ТЦК у побитті її батька.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Цей випадок потребує негайного, всебічного і неупередженого розслідування. Нині відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесені до ЄРДР.

З метою з’ясування всіх обставин справи, я скерував запит до Генерального прокурора. У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони обіймають”, – написав Лубінець.