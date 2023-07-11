Суспільство

На Закарпатті затримали колаборанта

11 Липня 2023 18:23
18
читать на русском →
сбу, колаборант

У місті Мукачево Закарпатської області затримали місцевого жителя, який підтримував війну Росії проти України та зізнався у любові до країни-агресорки. 

Про це повідомили в СБУ Закарпатської області. 

За даними слідства, місцевий житель у соціальних мережах активно підтримував війну Росії проти України. Він публікував дописи, де виправдовував незаконне військове вторгнення РФ та підтримував окупаційну армію. Колаборант із Закарпаття публікував дописи: “Я люблю тебе, Росіє” та поширював російську пропаганду. 

Слідчі СБУ повідомили агітатору про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Справу про зрадника з Мукачевого відправили до суду.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Липня 2023 18:45
31

Саміт НАТО ухвалив пакет рішень щодо України: складається з трьох елементів
11 Липня 2023 18:06
32

Саміт НАТО: Текст фінального комюніке може бути змінено в останню мить
11 Липня 2023 17:49
31

Мешканець Закарпаття, який організував продаж дітей до ЄС вийшов під заставу
11 Липня 2023 17:06
56

Блінкен заявив про потужну підтримку Україні на саміті НАТО
11 Липня 2023 16:34
49

Президент України прибув на саміт НАТО
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины
Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
усі думки