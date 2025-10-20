На Закарпатті викрили понад 270 організаторів схем втеч за кордон

На Закарпатті правоохоронці викрили сотні схем незаконного перетину державного кордону. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, упродовж дев’яти місяців 2025 року викрито понад 270 організаторів і спільників схем втечі за межі України. До суду скеровано 174 обвинувальні акти, 395 осіб затримано під час спроби незаконно перетнути кордон. Загальна сума неправомірної вигоди, на яку розраховували організатори, перевищує 1,6 мільйона доларів США.

Суди області вже винесли 18 вироків щодо 20 осіб, причетних до організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку. Значна частина справ наразі перебуває на розгляді.

Серед останніх вироків — рішення Берегівського районного суду щодо 23-річного мешканця села Грушово Тячівського району. Він разом зі спільником намагався переправити двох чоловіків до Угорщини за 3500–5000 доларів США. Зловмисника, який мав попередню судимість, затримали прикордонники на околиці села Велика Бакта. Суд призначив йому 6 років позбавлення волі.

Ще одного мешканця Берегівщини засуджено до 5 років ув’язнення. 26-річний чоловік, який мав непогашену судимість за крадіжку, організував спробу переправлення двох громадян із Кіровоградської та Запорізької областей. Його затримали біля кордону, а суд додатково заборонив обіймати державні посади.

Також засуджено 33-річну мешканку села Костилівка на Рахівщині, яка разом зі спільниками організувала спробу переправлення чотирьох громадян Афганістану. Вона орендувала автомобілі, координувала перевезення та супроводжувала транспорт майже до кордону. Суд призначив жінці 5 років позбавлення волі з обмеженням права займати певні посади.

На Ужгородщині до реального терміну покарання засуджено трьох осіб за незаконне переправлення військовозобов’язаних. Мешканця Чопа засуджено до 7 років ув’язнення за спробу вивезти чоловіка до Словаччини за 6500 доларів США. Ще двоє осіб отримали аналогічні строки за організацію переправлення чоловіків до Угорщини та Словаччини.