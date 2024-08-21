На Закарпатті СБУ провела обшуки у представників ВЛК

На Закарпатті правоохоронці провели обшуки у представників Хустської військово-лікарської комісії.

Про це повідомили у Закарпатському ТЦК та СП.

“Заходи, про які йде мова, стосуються виключно діяльності військово-лікарської комісії (ВЛК) і є частиною перевірки певних порушень у сфері медичних оглядів. Варто нагадати, що ВЛК не є частиною ТЦК та СП і складається із цивільних лікарів. Підрозділи, підпорядковані Закарпатському обласному ТЦК, не мають жодного відношення до цих слідчих дій”, – написали у ТЦК.

Напередодні ЗМІ писали, що обшуки проходять у начальника Хустського РТЦК та СП.