Кримінал

На Закарпатті СБУ провела обшуки у представників ВЛК
21 Серпня 2024 20:41
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сбу
Ілюстративне фото / СБУ

На Закарпатті правоохоронці провели обшуки у представників Хустської військово-лікарської комісії.

Про це повідомили у Закарпатському ТЦК та СП.

“Заходи, про які йде мова, стосуються виключно діяльності військово-лікарської комісії (ВЛК) і є частиною перевірки певних порушень у сфері медичних оглядів. Варто нагадати, що ВЛК не є частиною ТЦК та СП і складається із цивільних лікарів. Підрозділи, підпорядковані Закарпатському обласному ТЦК, не мають жодного відношення до цих слідчих дій”, – написали у ТЦК.

Напередодні ЗМІ писали, що обшуки проходять у начальника Хустського РТЦК та СП.


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