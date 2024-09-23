На Закарпатті прихильники УПЦ МП вийшли на протест через мобілізацію священників

У селі Іза на Закарпатті вірники Хустської єпархії УПЦ МП намагалися блокувати дорогу, а частина парафіян влаштувала протест під стінами районного центру комплектування.

Як повідомляє Zaxid.net, сталося це після того, як в ТЦК доставили двох священників.

Протест вірників Хустської єпархії УПЦ МП тривав до вечора, поки священники не вийшли з приміщення районного ТЦК.

У Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки ситуацію наразі не коментують. У поліції Закарпатської області інформацію про подію в селі Іза зареєстрували, триває перевірка.