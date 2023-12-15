На Закарпатті повідомили про стан поранених гранатами

Депутат ради села Керецьки на Закарпатті Сергій Батрин після того, як кинув гранати на сесії територіальної громади, перебуває у реанімації, ще 5 людей перебувають на операційному столі й інформації про їхній стан немає.

Про це повідомляє голова Закарпатської обладміністрації Віктор Микита, Закарпатська обласна прокуратура

Керівник обладмінстрації Віктор Микита відвідав постраждалих, яких каретами швидкої допомоги доправили до Свалявської районної лікарні.

“Усі, хто потребував хірургічного втручання, вже прооперовані. Пʼятьох осіб ще оперують, їх доставили у важкому стані. Щодо них поки що інформації немає.

Провів оперативну нараду з керівником лікарні, поспілкувався з постраждалими краянами. Заклад охорони здоров’я забезпечений усім необхідним для надання фахової медичної допомоги.

Більшість поранень середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю людей. Усі отримали необхідну медичну допомогу і перебувають під постійним наглядом лікарів”.

За словами Віктора Микити, усі постраждалі були в лікарні сусіднього району менш ніж за 50 хвилин із моменту повідомлення про вибух. Завдяки цьому врятовані життя людей.

Закарпатська обласна прокуратура зазначає, що 26 потерпілих госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу.

За попередніми даними правоохоронців, 15 грудня близько 12:00 на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо підриву гранат в адміністративному приміщенні Керецьківської сільської рад Хустського району. Подія кваліфікована як терористичний акт та незаконне поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі органів поліції та Управління СБУ в Закарпатській області.