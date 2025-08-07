        Суспільство

        На Закарпатті під час служби з табельної зброї застрелився прикордонник

        Галина Шподарева
        7 Серпня 2025 15:55
        Військовослужбовець ДПСУ / Фото ілюстративне: Командування об'єднаних сил ЗСУ
        У Закарпатській області, в Ужгородському районі, застрелився прикордонник. Військовослужбовець перебував на службі.

        Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише РБК-Україна.

        За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, трагедія сталася сьогодні, 7 серпня, близько 12:00 на ВПС “Паладь-Комарівці”.

        “Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження”, — повідомив Глагола.

        Обставини самогубства прикордонника в ДПСУ не прокоментували. На місці працює поліція.


