На Закарпатті під час служби з табельної зброї застрелився прикордонник

У Закарпатській області, в Ужгородському районі, застрелився прикордонник. Військовослужбовець перебував на службі.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише РБК-Україна.

Реклама

За інформацією місцевого журналіста Віталія Глаголи, трагедія сталася сьогодні, 7 серпня, близько 12:00 на ВПС “Паладь-Комарівці”.

“Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження”, — повідомив Глагола.

Обставини самогубства прикордонника в ДПСУ не прокоментували. На місці працює поліція.