Кримінал

На Закарпатті пенсіонер планував переправити через Тису двох “водолазів”

4 Травня 2024 11:32
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ухилянти
На Закарпатті пенсіонер планував доправити в Румунію двох ухилянтів / Фото ДПСУ

62-річного жителя міста Тячів, який мав намір переправити в Румунію двох чоловіків, викрили у ході реалізації інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

Як повідомили в ДПСУ, автомобіль пенсіонера, який віз до кордону своїх пасажирів, одягнених у гідрокостюми, правоохоронці зупинили у селі Солотвино.

У ході опитування «водолази» зізналися, що збиралися перепливати Тису, заплативши за послуги тячівця 2 та 3 тисячі доларів.

Наразі закарпатцю вже оголосили про підозру у вчиненні злочину.

Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності його фігурантів тривають.


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