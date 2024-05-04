На Закарпатті пенсіонер планував переправити через Тису двох “водолазів”

62-річного жителя міста Тячів, який мав намір переправити в Румунію двох чоловіків, викрили у ході реалізації інформації, наданої співробітниками оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону.

Як повідомили в ДПСУ, автомобіль пенсіонера, який віз до кордону своїх пасажирів, одягнених у гідрокостюми, правоохоронці зупинили у селі Солотвино.

У ході опитування «водолази» зізналися, що збиралися перепливати Тису, заплативши за послуги тячівця 2 та 3 тисячі доларів.

Наразі закарпатцю вже оголосили про підозру у вчиненні злочину.

Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності його фігурантів тривають.