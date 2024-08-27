На Закарпатті голова ВЛК організував канал переправлення ухилянтів

На Закарпатті голові військово-лікарської комісії при районному ТЦК та СП, медичній сестрі Хустської районної лікарні, місцевому жителю та уродженцю Хмельницького повідомили про підозру в організації переправлення чоловіків за кордон.

Про це повідомила Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Як стверджують у прокуратурі, підозрювані за гроші зобов’язувалися виготовити завідомо неправдиві офіційні медичні документи, на підставі яких військовозобов’язаних мали визнати непридатним до служби у армії та виключити з військового обліку. Таким чином вони б змогли безперешкодно виїхати за межі країни під час війни.

“Задокументовано отримання медсестрою і її пособником двох “траншів” неправомірної вигоди – 5000 та 1500 доларів США, які вони планували розподілити між усіма учасниками. Іншого підозрюваного, який забезпечив отримання громадянином групи інвалідності, викрили під час одержання 6000 доларів США. Їх затримали в порядку ст. 615 КПК України”, – йдеться у повідомленні.

Наразі трьом затриманим суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Голові ВЛК вручили клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

Також правоохоронці перевіряють причетність до злочину інших членів військово-лікарської комісії.