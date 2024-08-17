Кримінал

На Закарпатті чоловіки напали на прикордонника і відібрали в нього зброю
17 Серпня 2024 11:12
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ухилянти
Ілюстративне фото. Одна з затриманих груп втікачів, яка намагалася перетнути державний кордон / Фото ДПСУ

16 серпня група чоловіків напала на прикордонника на Закарпатті, відібравши у нього зброю. Всіх порушників невдовзі затримали. Про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, трьох українців намагалися зупинити під час спроби незаконного перетину кордону з Румунією.

“Чоловіки, напавши на військовослужбовця, відібрали зброю та вдалися до втечі в напрямку суміжної країни. Відразу на місце було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону. Також поінформовано прикордонників Румунії та взаємодійні правоохоронні органи”, – розповів Демченко.

Одного з порушників, мешканця Закарпаття, українські прикордонники невдовзі затримали неподалік, він намагався подолати інженерні загородження, аби далі перетнути кордон.

Румунська поліція згодом повідомила, що неподалік кордону затримала громадянина України з документами, а невдовзі виявила й зброю, яку відібрали нападники.

Згодом був затриманий ще один з втікачів.


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