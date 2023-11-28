Суспільство

На Закарпатті чоловік зник біля кордону з Румунією 

28 Листопада 2023 15:42
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кордон, румунія

У засніжених горах Закарпаття українські та румунські рятувальники шукали двох чоловіків – одного вдалося знайшли за 2,5 км від кордону, а іншого – досі шукають. 

Про це повідомляє ДПСУ

“Прикордонники Мукачівського загону разом із рятувальниками та румунськими колегами шукали в засніжених горах двох чоловіків. Одного – 35-річного жителя Макіївки – знайшли за 2,5 км від кордону з можливим обмороженням ніг.

Другого розшукати поки що не вдалося. Наряд виявив пролаз у загороджувальному паркані, чоловічу куртку, а далі – пошкоджений рятувальний жилет та сліди заходу у річку. З румунського боку зниклого також не бачили”.

Державна прикордонна служба закликає утримуватися від перепливання взимку гірських річок та подолання засніжених вершин українських Карпат.


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