На Закарпатті чоловік зник біля кордону з Румунією 

У засніжених горах Закарпаття українські та румунські рятувальники шукали двох чоловіків – одного вдалося знайшли за 2,5 км від кордону, а іншого – досі шукають.

Про це повідомляє ДПСУ

“Прикордонники Мукачівського загону разом із рятувальниками та румунськими колегами шукали в засніжених горах двох чоловіків. Одного – 35-річного жителя Макіївки – знайшли за 2,5 км від кордону з можливим обмороженням ніг.

Другого розшукати поки що не вдалося. Наряд виявив пролаз у загороджувальному паркані, чоловічу куртку, а далі – пошкоджений рятувальний жилет та сліди заходу у річку. З румунського боку зниклого також не бачили”.

Державна прикордонна служба закликає утримуватися від перепливання взимку гірських річок та подолання засніжених вершин українських Карпат.