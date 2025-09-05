Правоохоронці запобігли трагедії у школі на Закарпатті — 15-річний школяр планував влаштувати різанину в прямому ефірі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ”, – розповів міністр.

Оперативну інформацію про підготовку злочину правоохоронці отримали завдяки співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.

Завдяки злагодженим діям поліції напад було попереджено, діти та вчителі залишилися в безпеці.

“Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі”, – додав Клименко.