        Кримінал

        На Закарпатті 15-річний школяр планував влаштувати різанину в прямому ефірі

        Федір Олексієв
        5 Вересня 2025 11:34
        Холодна зброя, яку вилучили у школяра / Фото: МВС
        Правоохоронці запобігли трагедії у школі на Закарпатті —  15-річний школяр планував влаштувати різанину в прямому ефірі.

        Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

        “15-річний учень планував напад із холодною зброєю. Його затримали у момент, коли він намагався зайти до школи з ножем у рюкзаку. В цей час хлопець вже проводив пряму трансляцію на одній із стрімінгових платформ”, – розповів міністр.

        Оперативну інформацію про підготовку злочину правоохоронці отримали завдяки співпраці з правоохоронними органами Великобританії. В одній із соцмереж підліток писав про свої наміри.

        Завдяки злагодженим діям поліції напад було попереджено, діти та вчителі залишилися в безпеці.

        “Наразі тривають необхідні слідчі дії. За попередніми даними, він планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі”, – додав Клименко.


