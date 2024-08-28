На Західному березі річки Йордан розпочато контртерористичну операцію 

28 серпня ЦАХАЛ розпочала контртерористичну операцію в деяких північних районах на Західному березі річки Йордан.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

За словами міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца, ЦАХАЛ проводить операцію у районах Дженіна і Тулькарми для боротьби з іранською терористичною інфраструктурою.

Він додав, що Іран працює над створенням терористичного фронту, озброюючи терористів і контрабандою передової зброї через Йорданію.

«Ми повинні впоратися з цією загрозою точно так само, як і з терористичною інфраструктурою в Газі, включаючи тимчасову евакуацію цивільних осіб», – сказав міністр.

За даними Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, на Західному березі річки Йордан, семеро людей були вбиті під час операцій ЦАХАЛ. Ізраїльські ЗМІ повідомляють про 10 загиблих.

The Times of Israel із посиланням на співрозмовників в армії зазначає, що «ця контртерористична операція ЦАХАЛу триватиме декілька днів».