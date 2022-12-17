На “Євробачення” у Ліверпуль їдуть TVORCHI

Визначився представник України на конкурсі “Євробачення”, який у наступному році відбуватиметься у англійському Ліверпулі.

Сьогодні відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. За результатами голосування журі – Джамали, Юлії Саніної і Тараса Тополі – а також глядачів, котрі голосували в застосунку “Дія”, на конкурсі в Ліверпулі Україну представить дует TVORCHI з піснею Heart of Steel.

Нагадаємо, Європейська мовна спілка вирішила провести Євробачення не в Україні, як у країні-переможниці “Євробачення-2022”, а у Великій Британії з міркувань безпеки.