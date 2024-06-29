Спорт

На Євро-2024 розпочинаються ігри плей-офф
29 Червня 2024 10:14
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Євро-2024
Фабіан Рідер (Швейцарія), Стефан Ель-Шаараві (Італія), Ніклас Фюллькруг (Німеччіна) і Йоакім Меле (Данія) / Колаж УЄФА

У суботу, 29 червня, розпочинаються матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

У першому матчі плей-офф чинні чемпіони Європи італійці змагатимуться зі Швейцарією, яка набрала хід, а господарі турніру німці намагатимуться не зіпсувати свято місцевим уболівальникам поєдинком проти Данії.

О 19:00 у Берліні розпочнеться поєдинок Швейцарія — Італія, а о 22:00 у Кельні – Німеччина – Данія.

Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах “Суспільного”.


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